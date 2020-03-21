واشنطن 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسكشف نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس اليوم، عن نيته إجراء فحص فيروس كورونا المستجد، بعدما تبين أن أحد مساعديه مصاب بالفيروس.وقال نائب بنس في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض "رغم أن طبيب البيت الأبيض أوضح أن لا سبب يدعو للاعتقاد بأنني معرض (للإصابة) وأن لا حاجة لإجراء الفحص، وانطلاقًا من المهمات التي أقوم بها بوصفي نائبًا للرئيس على رأس فريق البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا، سنخضع زوجتي وأنا لفحص كورونا في وقت لاحق بعد الظهر".وأضاف نائب الرئيس "لا الرئيس (دونالد ترامب) ولا أنا تواصلنا بشكل مباشر مع هذا الموظف"، لافتا إلى أن الأخير "بخير".// انتهى //23:55ت م0158