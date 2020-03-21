جيزان ٢٦ رجب 1441هـ الموافق ٢١ مارس 2020 م واسنوه عدد من المسؤولين بمنطقة جازان بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، للمواطنين والمقيمين الذي يجسد حرص القيادة على صحة كل من يعيش على أراضيها، واهتمامها ومتابعتها الدائمة لما يشهده العالم حالياً، فيما يتعلق بتفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وقال عضو الإفتاء المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بجازان الشيخ محمد بن شامي شيبة: "لقد جاءت كلمة خادم الحرمين الشريفين لتوضح حجم إدراك المملكة لأهمية وصعوبة المرحلة الحالية وعزم القيادة الرشيدة على تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم أجمع، وعملها من خلال الإجراءات الاحترازية والوقائية في وقت مبكر للوقاية من فيروس كورونا.وأشاد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للمواطنين والمقيمين وما شملته من تطمينات إنسانية بتوفير السبل التي توفر السلامة والصحة لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، بالإضافة لتوجيهاته - حفظه الله - الأبوية الحانية في اتباع الإرشادات والتوصيات لمكافحة جائحة فيروس كورونا الجديد.وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي أن كلمة خادم الحرمين الشريفين شفافة، وتعطي الجميع لمحة عن المرحلة سابقة، وأهمية التعاون والعمل المنظر والمرجو من الجميع في المرحلة القادمة التي لن تقل صعوبة، وأن المملكة مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة، والحد من آثارها بكل ما تتخذه من قرارات وإجراءات وقائية كانت صعبة تحملت فيها الحكومة جميع تبعاتها لحماية المواطن والمقيم.وبين مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة سليمان بن يحيى المالكي أن كلمة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - جاءت لتوضح أن المملكة العربية السعودية تدرك أهمية وصعوبة المرحلة الحالية إلا أنها عازمة على تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم أجمع، وهو ما استدعى اتخاذها إجراءات احترازية وقائية في وقت مبكر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد" .وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقه جازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي أن كلمة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - تضمنت بيان جهود المملكة المستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، التي تحتاج إلى وعي المواطن والمقيم لمواجهة هذا الفيروس المستجد.وعبر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان المهندس محمد بن علي آل عطيف أن كلمة خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله - امتازت بالصراحة والوضوح ، وهو ما عملت وتعمل به قيادتنا في كل الأزمات التي مررنا بها، فقد كانت آليات العمل وتسلسل القرارات الحكيمة المتماشية مع تطور الأحداث وعمل الجميع منذ البدء بوضوح وصراحة لتجنيب وحماية بلدنا والأرواح من فيروس كورونا سريع العدوى.وأكد مدير عام خدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر أن كلمة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - تصف الوضع الحالي الذي يعيشه العالم أجمع، مشيداً بدور المملكة الحازم في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة هذه الجائحة، والحد من آثارها على صحة الفرد والمجتمع.وثمن مدير تعليم محافظة صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - التي تبين أن المملكة مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتؤكد عزيمة المملكة على تجاوز هذه المرحلة الصعبة في تاريخ البشرية بثبات وقوة ويقين .ونوه مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة جازان المهندس مبارك بن ناصر المطوع بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، مؤكداً أن الكلمة اتسمت بالشفافية والحرص على صحة المواطن والمقيم، وضرورة العمل الجاد في مرحلة من أصعب المراحل التي يمر بها العالم.وأوضح مدير فرع وزارة الإعلام بمنطقة جازان عمر بن حسين غالب أن كلمة خادم الحرمين الشريفين جسدت عزيمة المملكة بتكاتف وتعاون شعبها والمقيمين بها على تجاوز هذه المرحلة الصعبة في تاريخ البشرية بثبات وقوة، وأن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين هي أولى اهتماماته -أيده الله-، ومحل حرصه الشديد على توفير ما يلزم من دواء وغذاء " .وأشاد مدير عام فرع وزارة الإسكان بجازان المهندس حسن بن سالم السهيمي بما اتخذته الحكومة الرشيدة من إجراءات نوعية وقرارات استباقية أثبتت للعالم جودة وكفاءة تعاملها وإدارتها الأزمة، يعززها وعي المواطن والمقيم باتباع والتزام التعليمات لمواجهة جائحة كورونا.وأكد مدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف التابع لمحافظة صبيا في منطقة جازان مسدف بن مسدف النعمي أن الكلمة التي وجهها خادم الحرمين - حفظه الله - للمواطنين والمواطنات والمقيمين تأتي شاهداً على ما يوليه - أيده الله - من اهتمام ورعاية للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.وبين مدير مركز جمعية الأطفال المعوقين بمنطقة جازان علي بن محمد معتبي أن كلمة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - تبين أن المملكة مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وتؤكد عزم المملكة على تجاوز هذه المرحلة الصعبة في تاريخ البشرية بثبات وقوة ويقين" .ونوّه مدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أحد المسارحة في منطقة جازان الدكتور محمد بن علي قحل يما اشتملت عليه الكلمة من إشادة بمستوى الوعي لدى مواطني ومقيمي هذه البلاد، وما أبدوه خلال الأيام الماضية من تجاوب مع الإجراءات الاحترازية وتعليمات الجهات المختصة، وتعاونهم التام معها، مؤكدًا على تلقيهم توجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- بالارتياح والاطمئنان والامتثال لما تضمنته من توجيهات سديدة.وسأل الجميع الله عز وجل أن يحفظ قيادتنا ووطننا وجميع المواطنين والمقيمين في بلادنا وجميع بلاد المسلمين من كل شر وبلاء ووباء ، وأن يديم علينا نعمة الأمن والصحة والرخاء.//انتهى//00:00ت م0159