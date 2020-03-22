الرياض 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسأطلق معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، حملة "وليسعك بيتك"، بوصفها حملة توعوية تطلقها الرئاسة لتستهدف بها التوعية بأهميةالمكوث في المنزل وعدم الخروج منه إلا للضرورة، استجابة للتوجيهات التي تطالب بها الجهات الصحية المختصة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وذلك إسهاماً من الرئاسة في هذا الواجب الشرعي والوطني.وبين معاليه خلال إطلاق الحملة أن الحملة تمثل مشاركة من الرئاسة لبيان الواجب الشرعي في ضرورة الأخذ بالإجراءات الوقائية المتخذة من قبل الجهات الصحية المختصة للحفاظ على واحدة من أهمالضرورات الخمس وهي (النفس).وأوضح معاليه أن الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها، ولذلك فإن من الواجب التعاون مع الجهات المختصة في ذلك، وهو من التعاون على البر والتقوى وقد قال سبحانه: "وَتَعاوَنوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقوى وَلا تَعاوَنوا عَلَى الإِثمِ وَالعُدوانِ" [المائدة: 2]، في حين أن مخالفة هذه التوجيهات من الإلقاء باليد إلى التهلكة الذي حرمه الله عز وجل عنه بقوله: "وَلا تُلقوا بِأَيديكُم إِلَى التَّهلُكَةِ وَأَحسِنوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُحسِنينَ" [البقرة: 195]، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين وأن يحفظ علينا ديننا وولاة أمرنا، وعافية أبداننا وسعة أرزاقنا إنه سبحانه سميع مجيب الدعاء.// انتهى //00:18ت م0160