الكويت 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح إن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه الاستثنائي اليوم تمديد تعليق العمل في كافة المؤسسات التي كان من المقرر انتهاؤها في ال26 من مارس الجاري لمدة أسبوعين إضافيين.جاء ذلك في كلمة ألقاها الصالح خلال مؤتمر صحفي عقد الليلة بحضور وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان وذلك بعد انتهاء جلسة استثنائية لمجلس الوزراء الكويتي في إطار المتابعة المتواصلة لبحث تقارير الجهات ذات الصلة بمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).وأفاد الصالح بأنه تقرر خلال الاجتماع فرض حظر تجول جزئي في كافة أرجاء الكويت اعتبار من يوم غد وذلك في الفترة من الخامسة مساء وحتى الرابعة صباحا يوميا حتى إشعار آخر.// انتهى //00:42ت م0162