الأمم المتحدة 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020م واسرحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالاستجابات الإيجابية من قبل الأطراف الليبية بشأن الدعوات إلى وقف إنساني مؤقت لإطلاق النار.وأعربت البعثة، في بيان صدر اليوم، عن أملها في أن يوقف الطرفان القتال على الفور، على جميع الجبهات، للسماح للسلطات الصحية الوطنية والشركاء الصحيين بالاستجابة للتهديد المحتمل من كـوفيد-19 في البلاد.ودعت البعثة جميع الأطراف إلى توحيد قواها والعمل معا وتوجيه سلطاتها ومواردها لدعم الليبيين والسلطات المحلية بغرض تحسين الاستعدادات لمحاربة هذا الوباء ومنع العواقب الوخيمة.وقالت البعثة إن ذلك يشمل السماح بوصول المساعدات الإنسانية والسلع والمواد الغذائية دون عوائق، وكذلك السماح لمنظمة الصحة العالمية وشركاء القطاع الصحي بالعمل دون عوائق في جميع أنحاء البلاد.وأعربت البعثة عن أملها أيضا في أن يؤدي هذا التوقف الإنساني في نهاية المطاف إلى موافقة قيادة الطرفين الليبيين على مسودة اتفاقية وقف إطلاق النار، التي يسرتها الأمم المتحدة بتاريخ 23 فبراير، كما تم التوصل إليها في جنيف، في إطار اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5 + 5.//انتهى//01:04ت م0164