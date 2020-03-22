الأمم المتحدة 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسدعا منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية جيمي ماكغولدريك جميع الأطراف إلى التعاون من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.وفي حوار خاص لأخبار الأمم المتحدة، تحدث ماكغولدريك عن الدعم الذي تقدمه مؤسسات الأمم المتحدة لمساعدة وزارة الصحة في الضفة الغربية وقطاع غزة وتزويدها بالاحتياجات اللازمة للتعامل مع الحالات المصابة بكـوفيد-19.ودعا المانحين إلى تقديم الدعم للخطة التي تم إعدادها للتعامل مع الجائحة، مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماع مؤخراً معهم من أجل هذا الغرض.وأشار منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية، إلى أن وصول الوباء إلى قطاع غزة قد يكون مخيفاً نتيجة الاكتظاظ السكاني، وكذلك محدودية النظام الصحي القائم في غزة.وفي الختام قال المسؤول الأممي: " نأمل بمجرد الخروج من هذه المحنة ومن خلال التعاون الذي تم بناؤه بين الأطراف- بما فيها الأجزاء المختلفة من السلطة الفلسطينية، وسلطة الأمر الواقع بالإضافة إلى الإسرائيليين- نأمل أن يؤدي هذا التعاون إلى فوائد أخرى في المستقبل. ونأمل أن تكون إحدى تلك الفوائد إعادة إنعاش الاقتصاد في الضفة الغربية وغزة".// انتهى //01:08ت م0165