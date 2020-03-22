الرياض 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:تـوازن وحنـكة ملك.. تشخيصٌ للداء ومبعثٌ للطمأنينة.بحكمة القيادة سنتجاوز المرحلة الصعبة.فيصل بن سلمان يثمّن جهود أبطال الصحة.المناسبات واللقاءات ترفع إصابات كورونا إلى 392.«العدل» تتيح تبادل مذكرات الدعاوى «عن بعد».المملكة في المرتبة الـ27 عالمياً والثانية عربياً في مؤشر السعادة.كبار العلماء: التقيد بإجراءات مواجهة جائحة كورونا واجب شرعي.مبادرات حكومية لتحفيز مكونات الاقتصاد ودعم القطاع الخاص.«بنك التنمية الاجتماعية»: 12 مليار ريال لدعم الأفراد والمنشآت.آل الشيخ يحذر من «الإخوان» في إثارة الفتنة والتشكيك بالعلماء.أمانة جدة تفعل منظومة الدراسة والتدريب عن بعد.العراق والتصعيد.. هل من مزيد؟!.حملة فلسطينية للإفراج عن الأسرى.اليمن يدين احتجاز الحوثيين لمسافرين بذريعة الحجر.إيران تفرج مرغمة عن باحث فرنسي.«أونروا» توزع مساعدات مالية.// يتبع //07:49ت م0004