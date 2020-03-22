وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الدعم التاريخي) : رغم استمرار أزمة فيروس كورونا محلياً وعالمياً، وانشغال مؤسسات المملكة بخطط مكافحته والحد من انتشاره، إلا أن الحكومة الرشيدة لم تتجاهل الشأن الاقتصادي للبلاد، فمنحته من الاهتمام والعناية والوقت والجهد، ما يُعينه على مواجهة تداعيات الأزمة، وتجاوز تأثيراتها السلبية بأقل الخسائر.وقالت : وخلال الساعات الماضية، نالت مؤسسات القطاع الخاص دعماً «استثنائياً» من الدولة، لمساعدتها على مواصلة نشاطها بالوتيرة المعتادة، ففي الأمس البعيد حظيت تلك المؤسسات بحزمة محفزات تاريخية، بلغت قيمتها المالية نحو 120 مليار ريال، استهدفت المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأكثر تأثراً من تبعات أزمة كورونا، وتمثلت هذه المحفزات في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية، وبرامج دعم مالي لتوفير السيولة اللازمة لمؤسسات القطاع، حتى تتمكن من استخدامها في تفعيل أنشطتها وبرامجها الاقتصادية.وأضافت أن مسيرة الدعم لم تتوقف عند هذا الحد، فبالأمس القريب أيضاً، تكرر المشهد نفسه، عندما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن اتخاذ سبع مبادرات مالية ونظامية، لامست الاحتياجات الفعلية للمؤسسات الخاصة، وكأنها تحقق بذلك ما كان يتمناه أرباب هذا القطاع في هذا الوقت بالذات.وأكدت أن المبادرات السبعة أظهرت حرص الدولة على مستقبل القطاع الخاص، والتخفيف عن كاهل مؤسساته قدر الإمكان، ولعل المتأمل يلحظ ملامح هذا الحرص في مضمون المبادرات التي ركزت على رفع الإيقافات الخاصة بكل من «حماية الأجور وتصحيح النشاط وعدم دفع الغرامات المتحصلة»، فضلاً عن احتساب توظيف «السعودي» في نطاقات بشكل فوري، وإيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة، وإتاحة إعارة العاملين عبر برنامج «أجير» لتسهيل إجراءات العمل وتخفيف الأعباء المتعلقة بالقوى العاملة للقطاعات المتضررة ومساعدة القطاعات ذات الطلب.ورأت أن برامج الدعم المتتابعة للقطاع الخاص، تعكس حرص الدولة على استشراف المستقبل، وأهمية الاستعداد للغد، فالمملكة تدرك أن أزمة كورونا ستنتهي يوماً ما، وستواصل المؤسسات الاقتصادية بعدها الركض لاستعادة نشاطها المعتاد، فلا تريد المملكة لهذه المؤسسات أن تتأخر عن الركب، أو تفقد حماسها وعزيمتها وقدراتها على استعادة عافيتها من جديد، ومن هنا كان هذا الدعم المتشعب والشامل بصورته الضخمة.وختمت :يضاف إلى جملة ما سبق، أن المملكة تدرك جيداً أن هذا القطاع بمثابة المحرك الرئيس لعملية النمو والازدهار، عطفاً على تاريخه الكبير في تعزيز التنمية الاقتصادية داخل المملكة، وتوفير فرص العمل لشباب الوطن من الجنسين، وأن أي دعم موجه لهذا القطاع، فهو موجه - بالتالي - إلى المواطنين، واليوم تعلو مكانة هذا القطاع، إذ تعول الدولة على مؤسساته الكثير والكثير في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، ليكون أحد موارد الدخل في البلاد.// يتبع //07:49ت م0005