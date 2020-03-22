وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( تحديات المرحلة) : أثبتت الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة فور الإعلان عن وباء فيروس كورونا المستجد وقدرته على الانتشار عبر الحدود من بؤرته في الصين، نجاحاً كبيراً في السيطرة عليه وكبح جماحه بما وفرته الحكومة من إمكانيات وموارد ضخمة وساهم في ذلك أيضاً الإرشادات الصحية وحملات التوعية لرفع درجة الوعي المجتمعي والتعامل بجدية مع آثاره.وقالت :وانطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على سلامة المواطن والمقيم أعلن عن مبادرات تهدف في مجملها إلى التخفيف من تداعيات الوباء على الاقتصاد الوطني واستقرار مختلف القطاعات خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتركيز على التنمية الاجتماعية فيما تتواصل الجهود المكثفة لمواجهة المستجدات والتحسب لأي طارئ.وأضافت أن الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تصدرها الجهات المختصة في هذا الشأن واجب شرعي أكدت عليه هيئة كبار العلماء لما يتحقق من ذلك مصالح ودرء مفاسد عامة وخاصة، وأن الإثم بمخالفتها عظيم لتأثيره على الغير.وختمت :إن وعي المجتمع وتعامله بجدية مع هذه الأزمة يجنب الجميع الآثار المتسارعة لهذا الوباء المستجد في عالم متغير ومتداخل ومتقلب الأحداث ويساعد على تجاوز كافة المخاطر التي تترتب عليه وهو المأمول من شعب المملكة الذي أثبت قدرته على تحمل المسؤولية وتنفيذ التوجيهات الكريمة في مواجهة كافة التحديات. // يتبع //07:49ت م0007