طرابلس27 رجب 1441 هـ الموافق22 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، قرار المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق إعلان حظر التجول في كامل التراب الليبي، من السادسة مساءً وحتى السادسة صباحًا ابتداءً من اليوم، فيما يُستثنى من حظر التجول الأعمال ذات الطبيعة السيادية والأمنية والصحية والصيدليات وأعمال البيئة والكهرباء والطاقة والاتصالات وحركة الشحن.وتابعت ترحيب القيادة العامة للجيش بالدعوة لوقف القتال لأغراض إنسانية للاستجابة لمواجهة وباء كورونا، مؤكدةً أنها كانت ولاتزال تنظر لكل الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام وإيجاد التوافق بين الليبيين بشكل إيجابي، مشيرةً إلى ترحيب بعثة الأمم المتحدة للدعم باستجابة حكومة الوفاق والجيش الوطني لنداءات وقف القتال لأهداف إنسانية، داعيةً إلى أن يلتزم الطرفان بوقف فوري للاقتتال على جميع الجبهات بغية إتاحة الفرصة للسلطات الصحية المحلية والشركاء في مجال الرعاية الصحية للاستجابة للتهديد المحتمل لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.وعرجت صحف الأحد على مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية باحترام الوقف الإنساني الفوري للأعمال العدائية في ليبيا، للسماح للسُلطات المحلية بتوحيد الجهود لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، وما يمثله من تحدٍّ غير مسبوق للصحة العامة، لافتةً الانتباه إلى أن الولايات المتحدة عارضت باستمرار التصعيد العسكري والنقل المستمر للمعدات والأفراد العسكريين الأجانب إلى ليبيا.// انتهى //08:55ت م0009