الكويت 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسأعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح شفاء ثلاث حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) هم مواطن ومواطنة كويتيان والثالثة لمقيمة إسبانية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 30 حالةً.وقال الشيخ باسل الصباح في تصريح له اليوم إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الثلاث من الفيروس.وذكر أنه ستنقل الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجها من المستشفى.// انتهى //09:09ت م0011