مسقط 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسسجلت وزارة الصحة العُمانية ثلاث حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا ( كوفيد ۱۹ ) لعُمانيين مرتبطة بمخالطة قريب مصاب عائد من السفر إلى إحدى دول الخليج وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة (55) خمسًا وخمسين حالة منها سبع عشرة حالة تماثلت للشفاء.وتهيب بالجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات وعدم ارتياد الأماكن العامة أو دور العبادة.// انتهى //09:39ت م0016