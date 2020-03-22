زغرب 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر اليوم شمال العاصمة الكرواتية زغرب متسببًا بأضرار مادية كبيرة وحالات هلع.وأفاد المركز الألماني لأبحاث العلوم الجغرافية أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات، بينما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن قوة الزلزال بلغت 5.4 درجة على مقياس ريختر.وفي أحياء وسط زغرب القديمة، انهارت واجهات بعض الأبنية، فيما قطعت الكهرباء عن أنحاء عديدة في المدينة.ولم تفد السلطات المحلية عن وقوع ضحايا حتى الآن.// انتهى //09:52ت م0018