سان سلفادور 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسأمر رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة اليوم بعزل إجباري في المنزل للسكان لمدة 30 يومًا بهدف منع تفشي فيروس كورونا المستجد في بلاده الذي سجل ثلاث حالات إصابة دون وفيات.وأعلن في كلمة بثت عبر التلفزيون الوطني "ابتداءً من مساء هذا اليوم يُفرض الحجر المنزلي الكامل على الأراضي السلفادورية لمدة 30 يومًا".وذكر أن الاستثناءات على القرار تشمل الخروج لشراء الحاجيات والقطاعات الأساسية.// انتهى //09:52ت م0019