القاهرة 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة الاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنقدي، والعمل على توفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية، ومراعاة الفئات الأكثر احتياجًا في تداعيات أزمة فيروس كورونا.وتناولت إعلان وزارة الصحة المصرية، أمس عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة، مع تسجيل 9 حالات جديدة، ليصل إجمالي من تم تسجيل إصابتهم بالفيروس في مصر إلى 294 حالة.ونبهت إلى تحذير منظمة الصحة العالمية من أن الشباب غير محصنين ضد الإصابة بفيروس كورونا، ومطالبتهم للشباب بتجنب مخالطة كبار السن والفئات الأكثر عرضة للإصابة ونقل الفيروس إليهم.ولفتت الانتباه إلى أن صندوق النقد الدولي، توقع أمس أن يكون وقع جائحة فيروس كورونا "شديدا" على الاقتصاد العالمي، لكنه قلل من احتمالات تأثيراته الكبيرة نظرًا لحدوث الأزمة عقب فترة نمو طويلة ومعدلات توظيف مرتفعة مما سيسمح بامتصاص الصدمة الحالية.وتحدثت الصحف عن إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مدينة نيويورك منطقة كوارث، وإغلاق الحدود الأمريكية مع كندا والمكسيك بسبب فيروس كورونا المستجد الذي تحول إلى وباء عالمي.وفي متفرقات أخرى أشارت صحف القاهرة اليوم إلى اعتزام مجلس الأمن الدولي استبدال بعثة حفظ السلام في دارفور ببعثة سياسية لمساعدة السودان على الانتقال الديمقراطي، وانتقاد كوريا الجنوبية لإطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى.// انتهى //09:54ت م0020