عام / سمو أمير القصيم يحث أهالي المنطقة على البقاء في منازلهم
الأحد 1441/7/27 هـ الموافق 2020/03/22 م واس
بريدة 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واس
حث صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , أهالي المنطقة كافة على البقاء في منازلهم وعدم الخروج وقاية لهم وامتثالاً للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة ـ أيدها الله ـ واستجابة لتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .
وقال سموه : " إن هذه الخطوة كفيلة ـ بإذن الله ـ بالحفاظ على صحة الجميع وتفادي نقل العدوى واستجابة لتوجيهات الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ , وما تتطلبه هذه المرحلة الصعبة والدقيقة من التزام بالبقاء في المنازل لكي نكون عوناً للدولة للحد من تفشي فيروس كورونا .
وأكد سموه أن البقاء في المنازل يأتي حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتقال العدوى وتزايد الحالات نتيجة للتجمعات.
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