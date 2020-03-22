عدن 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسأعلن الجيش اليمني فرض سيطرته على مواقع جديدة في جبهة قانية بشمال محافظة البيضاء وسط اليمن، عقب معارك ضارية ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.وقال قال قائد اللواء 117 مشاه العميد أحمد النقح: إن قوات الجيش مسنودة من قوات تحالف دعم الشرعية شنت هجمات عنيفة ضد ميليشيات الحوثي في جبهة قانية شمال البيضاء وتمكنوا خلال الساعات الماضية من تحرير مواقع جديدة وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.أضاف أن الجيش استعاد منطقة القطور والتلال السود وغيرها من المواقع واغتنم عدد من الآليات العسكرية وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.ودعا القائد العسكري في الجيش اليمني، القبائل إلى الحفاظ على رجالها وعدم الزج بها في معارك خاسرة وقود حرب للميليشيا، مثمنًا في السياق الدعم والإسناد الكبير الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية للجيش الوطني في معركته لتحرير البلاد من ميليشيات الإرهاب الحوثية.// انتهى //10:33ت م0025