كابل 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسسجلت الصحة الأفغانية عشر إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).وأوضح وزير الصحة الأفغاني فيروز الدين فيروز في تصريح اليوم أن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة ارتفع إلى 34 إصابةً، وأن هناك نائبين بين الحالات المشتبه في إصابتها وتخضع العينتان الخاصتان بهما للفحص.وأضاف إن 97 عينةً خضعت للفحص في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وجاءت نتائج عشر منها إيجابية.// انتهى //10:46ت م0029