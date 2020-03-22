قندوز 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسقتل 27 مسلحاً من حركة طالبان وأصيب 19 آخرين إثر اشتباكات وقعت مع قوات من الجيش الأفغاني في إقليم قندوز شمال البلاد .وأوضح بيان صادر من الجيش الأفغاني اليوم أن قوات الأمن قتلت المسلحين، أثناء ردها على هجمات حركة طالبان في منطقتي "خان آباد" و"داشت-أي-ارشي".وأضاف البيان أن عدداً كبيراً من مسلحي طالبان تجمعوا أيضا في منطقة إمام صاحب، حيث كانوا يخططون لهجوم واسع ضد قوات الأمن.ولم تعلق حركة طالبان على الهجمات حتى الآن.// انتهى //10:51ت م0030