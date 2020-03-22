عام / مقتل 27 مسلحاً من طالبان في عمليات عسكرية شمال أفغانستان
الأحد 1441/7/27 هـ الموافق 2020/03/22 م واس
قندوز 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واس
قتل 27 مسلحاً من حركة طالبان وأصيب 19 آخرين إثر اشتباكات وقعت مع قوات من الجيش الأفغاني في إقليم قندوز شمال البلاد .
وأوضح بيان صادر من الجيش الأفغاني اليوم أن قوات الأمن قتلت المسلحين، أثناء ردها على هجمات حركة طالبان في منطقتي "خان آباد" و"داشت-أي-ارشي".
وأضاف البيان أن عدداً كبيراً من مسلحي طالبان تجمعوا أيضا في منطقة إمام صاحب، حيث كانوا يخططون لهجوم واسع ضد قوات الأمن.
ولم تعلق حركة طالبان على الهجمات حتى الآن.
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