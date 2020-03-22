كوالالمبور 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسأكدت وزارة الصحة في ماليزيا أن شخصًا تاسعًا توفي، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.وقال المدير العام بالوزارة نور هشام عبد الله إن المتوفى طبيب يبلغ من العمر 48 عامًا عاد مؤخرًا من تركيا وتم تشخيص حالته على أنها إصابة بالفيروس في 18 مارس.وبلغت حالات الإصابة المؤكدة في ماليزيا بالفيروس 1183 .وبالتزامن مع ذلك نشرت السُلطات الماليزية عناصر من الجيش في الشوارع، لمساعدة الشرطة في تنفيذ نظام "تقييد الحركة" لمكافحة تفشي الفيروس.// انتهى //11:04ت م0032