الخرطوم 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تصريح المتحدث الرسمي باسم مطار الخرطوم الدولي محمد المهدي انتهاء فترة الاستثناء الممنوحة لاستقبال السودانيين العالقين بالخارج أمس, عبر مطار الخرطوم الدولي بعد صدور قرار فتح المطار في الفترة من 19 إلى 21 مارس الجاري.وأشارت إلى إيقاف هيئة سكك حديد السودان رحلات القطار من العاصمة الخرطوم إلى الولايات وذلك في إطار التدابير الاحترازية لانتشار فيروس كورونا.وأخبرت صحف الأحد عن شن التحالف العربي في اليمن غارات جوية على مواقع وتعزيزات لميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظتي الجوف ومأرب.ونقلت عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية أن مدينة القدس بأحيائها وأماكنها المقدسة تتعرض لسلسلة استفزازات وانتهاكات تقوم بها سلطات الاحتلال، مستغلةً الانشغال العالمي بالتغلب على كورونا.// انتهى //11:13ت م0034