نيودلهي 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسفرضت الهند حظر تجوال في مختلف أنحائها بالتزامن مع ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد إلى خمس حالات وإجمالي الإصابات إلى 324 شخصًا.وقالت وزارة الصحة الهندية في بيان إن حالات الوفاة سجلت بواقع اثنتين بولاية ماهاراشترا وحالة واحدة في ولايات دلهي والبنجاب وكارناتاكا.وأبانت السُلطات الأمنية من جهتها أن فرض حظر التجول لمدة 14 ساعة منذ الساعة السابعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي يهدف إلى دفع المواطنين إلى البقاء داخل منازلهم في إطار جهود احتواء انتشار فيروس ( كوفيد 19 ).وألغت السلطات المعنية بالهند كل خدمات قطارات الركاب حتى 31 مارس الجاري.// انتهى //11:32ت م0036