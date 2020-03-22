رام الله 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية، وإغلاق قرية شقبا احترازيًا حفاظًا على سلامة المواطنين.وسلطت الضوء على أقوال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية أن مدينة القدس المحتلة بأحيائها وأماكنها تتعرض لسلسلة استفزازات وانتهاكات تقوم بها سلطات الاحتلال، مستغلةً الانشغال العالمي بالتغلب على كورونا.وتناولت صحف الأحد دعوة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي إلى قمع التمييز العنصري الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.وأوردت إعلان منظمة الصحة العالمية أن عدد المصابين بفيروس كورونا عبر العالم بلغ 266 ألفًا، وراح ضحيته أكثر من 11 ألف شخص.// انتهى //11:34ت م0037