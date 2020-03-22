كولومبو 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسفرضت السُلطات السريلانكية اليوم، حظرًا على دخول جميع الطائرات وسفن الركاب إلى البلاد، في محاولة أخرى لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ). مؤكدةً أن الحظر لن يتم تغييره لأي ظرف.وأشارت في بيان لها أنها سمحت لشركات الطيران بتشغيل رحلات المغادرة، مما يمكِّن السائحين من مغادرة سريلانكا، واستخدام المطار كنقطة عبور، كما تم السماح لسفن الركاب بالدخول دون النزول في الميناء.// انتهى //11:45ت م0040