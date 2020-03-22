جيزان 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تصحب برياح سطحية نشطة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ، ومحافظات أبو عريش ، و احد المسارحة ، و الحرث ، و الداير بني مالك ، و الدرب ، و الريث ، و الطوال ، والعارضة ، و العيدابي ، و بيش ، و صامطة ، و صبيا ، و ضمد ، و فيفا ، و هروب، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر - بمشية الله - حتى الساعة الـ 7 مساءً.من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //11:54ت م0042