إسلام آباد 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تعليق باكستان جميع الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأخبرت عن ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في باكستان إلى 690 حالةً بعد تسجيل 221 حالةً جديدةً خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية.وأشارت إلى إلغاء باكستان جميع الاحتفالات الرسمية بما في ذلك العرض العسكري الخاص بذكرى يومها الوطني الذي يصادف الثالث والعشرين من شهر مارس الجاري.وعرجت إلى مطالبة الحكومة الباكستانية من صندوق النقد الدولي بمنحها تسهيلات في سداد أقساط الديون نظرًا لتأثر الاقتصاد الباكستاني سلبًا بسبب تفشي فيروس كورونا.// انتهى //12:06ت م0044