طوكيو 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسأبلغت السلطات اليابانية عن حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد بمقاطعة أوساكا وست إصابات جديدة أخرى بمقاطعات هيروشيما وكاناجاوا وإويتا، طبقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم.وبذلك يرتفع إجمالي العدد الذي أعلنته وزارة الصحة والحكومات المحلية في اليابان إلى 1060.وتبلغ حصيلة الوفيات بسبب الفيروس 45 حالة وفاة، من بين ذلك ثمانية من السفينة السياحية.// انتهى //12:43ت م0047