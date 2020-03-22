تونس 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسواصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم، تركيزها على الوضع الوبائي في تونس في ظل الارتفاع المتواصل لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى القرارات التي اتخذتها السُلطات التونسية في مسعى لتطويق الفيروس.وتحدثت عن الجهود الدولية لمواجهة فيروس كورونا في جميع دول العالم، متطرقةً إلى الخسائر البشرية التي خلفها الفيروس في عدد من الدول خصوصًا إيطاليا التي تخطت أعداد الوفيات فيها أكثر من الأربعة آلاف وفاة.وأشارت في سياق آخر إلى تلميح الولايات المتحدة بوقوف إيران وراء الهجوم الصاروخي الذي استهدف الأسبوع الماضي جنودًا أمريكيين.// انتهى //12:46ت م0048