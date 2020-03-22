الجزائر 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بحزمة إجراءات صارمة جديدة سيعلن عنها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اليوم خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء في وقت لاحق، مشيرةً إلى أن أهمها رصد ميزانية إضافية لتغطية نفقات مواجهة فيروس كورونا في البلاد.وأخبرت عن ارتفاع عدد المصابين بالفيروس المستجد في 185 بلدًا إلى أكثر من ربع مليون شخص، وتجاوز الوفيات 11 ألف، وبينما واصلت العديد من الدول اتخاذ إجراءات احترازية صارمة لمنع تفشي الوباء، يخضع مئات الملايين من الأشخاص في العالم لعزلة في بيوتهم.وتحدثت في متفرقات أخرى عن استنفار داخل الإدارة الأمريكية بسبب مخاوف من احتمال إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مايك بينس بفيروس كورونا بعد تأكد إصابة مساعد الأخير بالفيروس.// انتهى //12:56ت م0051