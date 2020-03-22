الحديدة 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسواصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال الفترة من 12 إلى 18 مارس 2020م، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع قسم الرعاية التكاملية 3,006 مستفيدين، وعيادة التحصين 20 فرد، وعيادة الجراحة والتضميد 239 فردا، وعيادة الولادة 10 حالات، وقسم التوعية والتثقيف 884 فردًا، وقسم الإحالة الطبية 2 مستفيد، وعيادة الصحة الإنجابية 214 مريضا، وقسم التغذية العلاجية 78 حالة، وقسم الرعاية الصحية 1,317 مريضًا.كما أجري الفحص المخبري لـ 4,067 مريضا، وصرفت الأدوية لـ 4,183 مريضا، واستقبل قسم التنويم 17 مستفيدا، وراجع قسم تخطيط القلب 4 حالات، وعيادة نقل الدم 12 مستفيدًا.// انتهى //12:57ت م0052