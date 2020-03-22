القاهرة 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسأعلن البنك الدولي تقديم حزمة تمويل جديدة إلى مصر تبلغ قيمتها 500 مليون دولار، بهدف دعم جهود تيسير الحصول على وحدات سكنية بأسعار مدعمة للأسر محدودة الدخل، وتعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج بقطاع الإسكان الاجتماعي.وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري الدكتور عاصم الجزار في تصريح له اليوم، أن الحزمة سوف تساند جهود الحكومة لتعزيز برامج الإسكان الحالية بما يعود بالنفع على المصريين ذوي الدخل المحدود، كما أنها سترفع كفاءة قطاع الإسكان ككل، فضلًا عن تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مجال الإسكان الاجتماعي.// انتهى //13:35ت م0059