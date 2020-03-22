رياضي / الشيخ سلمان آل خليفة يشيد بتكاتف اتحادات القارة الآسيوية مع تفشي كورونا (كوفيد19)
الأحد 1441/7/27 هـ الموافق 2020/03/22 م واس
الرياض 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واس
أكد معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ، أن الظروف الاستثنائية الحالية التي يمر بها العالم أجمع زادت من صلابة روح الوحدة بين أفراد أسرة كرة القدم الآسيوية ، وعززت أجواء التضامن فيما بينهما عبر القرارات والإجراءات المثالية للتعامل مع تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد19) .
وأشاد آل خليفة بتكاتف اتحادات القارة الآسيوية في مواجهة فيروس كورونا ، مؤكداً أن الظروف الراهنة لن تحد من حرص الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة للاتحادات ، بما فيها استمرار تقديم الدعم المالي ، وذلك ضمن برنامج المساعدات المالية.
وأضاف : " أن دول القارة الآسيوية تأثرت بدرجات متفاوتة ، بتداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19) ، واتخذت العديد من حكومات القارة إجراءات سريعة وقوية لمنع انتشاره والحد من تأثيره ، مشيراً إلى أن الاتحاد الآسيوي اعتمد ابتداءً من 17 مارس الماضي مبادرة " العمل من المنزل " لمدة 14 يومًا لحماية الموظفين وأسرهم ، وسيتم تمديد العمل بتلك المبادرة إذا لزم الأمر"، مبينا أن العمل في إدارات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يمضي بشكل طبيعي لتلبية احتياجات جميع الاتحادات الوطنية والإقليمية والجهات ذات العلاقة .
وقال رئيس الاتحاد القاري " كما تعلمون فإن الانتشار السريع لفايروس كورونا (كوفيد-19) ، دفعنا ، وبالتوافق مع الاتحادات الوطنية إلى تأجيل العديد من المباريات والأحداث المدرجة على أجندة الاتحاد القاري ، وفي هذا الإطار فإننا نتوجه لتلك الاتحادات بالشكر الجزيل على دعمهم ونصائحهم وتعاونهم المثمر للتوصل إلى أفضل القرارات التي تصب في المصلحة العليا للأسرة الكروية الآسيوية ، وتهدف بصورة أساسية إلى ضمان سلامة وصحة أفراد منظومة كرة القدم ، من لاعبين وكوادر فنية وإدارية ، إلى جانب الملايين من المشجعين في مختلف أنحاء القارة الآسيوية ، والذين ستبقى سلامتهم وصحتهم بمثابة الأولوية بالنسبة لنا.
// انتهى //
14:14ت م
0062