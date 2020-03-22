أبها 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسهطلت مساء أمس أمطار غزيرة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة عسير ، شملت محافظات خميس مشيط و أحد رفيدة وسراة عبيدة والحرجة ومراكز يعرى التابع لمحافظة خميس مشيط والجوة التابع لمحافظة سراة عبيدة والفيض التابع لمحافظة الحرجة ووادي الحياة التابع لمحافظة سراة عبيدة.وأدت هذه الأمطار إلى جريان السيول في عدد من الأودية وارتوت بها المزارع والمسطحات الخضراء .جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .// انتهى //14:33ت م0063