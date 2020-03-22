بغداد 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في العراق بعد تسجيل 19 مصابًا جديدًا، مما يرفع حصيلة حالات الإصابة المؤكدة في عموم العراق إلى 233.وأفادت وزارة الصحة العراقية اليوم في بيان صحفي بأن حالات الإصابة الجديدة الـ 19 موزعة على محافظات بغداد، والنجف، وكربلاء، والمثنى، وأربيل، والسليمانية.وأشارت إلى شفاء 5 حالات جديدة في بغداد، مما يرفع عدد حالات الشفاء في عموم العراق إلى 57 حالة، يقابلها تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، بذلك تكون حصيلة الوَفَيَات 20 حالة.// انتهى //14:34ت م0064