رام الله 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسسجلت الحكومة الفلسطينية اليوم ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا 4 منها في المحافظات الشمالية، واثنتين في المحافظات الجنوبية.وأوضح الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم في مؤتمر صحفي أن 17 حالة إصابة تماثلت للشفاء ليستقر العدد عند 42 إصابة, مبينًا أن إصابات الضفة الأربعة اليوم سجلت إحداها في مدينة رام الله لشاب خالط مصابًا، واثنتان في قرية شقبا لشقيقة المصابة التي أعلن عن إصابتها الليلة الماضية، وابنة المصابة (8 سنوات)، والإصابة الرابعة سجلت في قلنديا لمواطن ستيني، نقلت إليه من زوجته المصابة بالفيروس.// انتهى //14:36ت م0066