القدس المحتلة 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واساقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر فلسطينية في القدس أن 27 مستوطنًا متطرفًا تجولوا في أرجاء المسجد واستمعوا إلى شروح حول "الهيكل المزعوم" .وتأتي هذه الاقتحامات متزامنة مع منع المصلين من الدخول للصلاة نظراً لانتشار فيروس "كورونا"، وتحرير مخالفات باهظة بحقهم .// انتهى //14:38ت م0067