المدينة المنورة 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسنظمت أمانة منطقة المدينة المنورة أمس، أوقات عمل حراج عدد من الأنشطة ولفترات مختلفة، اشتملت على حراج الخضار والفواكه والأسماك والإبل والأغنام، وذلك وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المعنية في إطار جهود الأمانة الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد.و حددت أمانة المنطقة حراج الخضار والفواكه والأسماك على ثلاث فترات تبدأ الأولى من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثامنة صباحاً، وتبدأ الفترة الثانية من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً, فيما تبدأ الفترة الثالثة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة التاسعة مساءً يوميا.كما حددت أمانة المنطقة مواعيد حراج الإبل على فترتين تبدأ الأولى من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثامنة صباحاً، وتبدأ الفترة الثانية من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً، وفيما يتعلق بحراج الأغنام فقد حددتها الأمانة بفترة واحدة تبدأ من الساعة السادسة صباحاً وتنتهي الساعة الثامنة صباحاً.ودعت أمانة المنطقة رواد تلك المواقع من الدلالين والباعة والعاملين إلى أخذ الاحتياطات الوقائية من خلال ارتداء الكمامات وغسيل اليدين وتعقيمها واتباع الإرشادات الوقائية كافة.// انتهى //14:47ت م0068