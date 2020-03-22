حفر الباطن 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسأعلنت مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن اليوم, إلغاء الزيارات في المستشفيات الحكومية والخاصة كافة حتى إشعار آخر تماشياً مع الجهود المبذولة والإجراءات الوقائية التي تقوم بها لحماية المجتمع.كما وفرت صحة حفر الباطن خدمة "دواؤك يوصلك" وهي إعادة صرف الدواء لمراجعي العيادات بالمستشفيات الحكومية وإيصالها إليهم دون الحاجة لمراجعة العيادات وذلك من خلال تواصل المريض مع المستشفى هاتفياً وتزويدهم بالاسم والسجل المدني ورقم الملف وذلك حرصًا على سلامة أفراد المجتمع وتماشيًا مع توجيهات وزارة الصحة للتصدي لفيروس كورونا.// انتهى //14:50ت م0069