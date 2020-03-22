جدة 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسأعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي عن تضامنها التام مع جميع دولها الأعضاء لمواجهة جائحة فيروس كورونا.وأشاد معالي الأمين العام الدكتور يوسف العثيمين، بالجهود المقدرة التي تبذلها جميع الدول الأعضاء لاحتواء هذه الجائحة، مؤكداً استعداد المنظمة لتسخير جميع إمكانيتها واجهزتها ذات الصلة لمد يد العون إلى الدول الأعضاء للحد من التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية الخطيرة لهذا الفيروس، مرحباً بالتعاون مع جميع الشركاء الدوليين لتحقيق هذا الهدف.من جهة أخرى، ثمن الأمين العام مبادرة البنك الإسلامي للتنمية في الاستجابة السريعة بتخصيص موارد مالية لتقديم الدعم للدول الأعضاء لاحتواء الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا.// انتهى //14:59ت م0071