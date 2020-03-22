الرياض 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسأعلنت اللجنة الأولمبية النروجية اليوم أنها طلبت من اللجنة الدولية إرجاء أولمبياد طوكيو الصيفي المقرر هذا العام، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، لتنضم بذلك الى دعوات متزايدة بهذا الشأن.وأوضحت اللجنة النروجية أنها بعثت أمس برسالة إلى اللجنة الدولية التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقرا لها، تبدي فيها "قلقها من تفشي وباء +كوفيد-19+ والوضع الصحي العام على المستويين المحلي والدولي".وأضافت: "توصيتنا الواضحة هي أن دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو لا يجب إقامتها قبل ان يصبح +كوفيد-19+ تحت السيطرة على المستوى العالمي"، علما بأن الأولمبياد مقرر بين 24/يوليو والتاسع من أغسطس.وذكرت اللجنة النروجية أن من بين الإجراءات المتخذة محلياً للحد من تفشي الفيروس، منع كل النشاطات الرياضية "ما تسبب بتحديات لكل الحركة الرياضية في النروج"، تضاف الى القيود الواسعة على حركة التنقل والسفر المفروضة على نطاق عالمي للحد من تفشي الوباء الذي أدى حتى الآن إلى وفاة أكثر من 11 شخص في مختلف أنحاء العالم.وحتى الآن، لا تزال اللجنة الدولية، اضافة الى مسؤولين يابانيين، على موقفهم المعلن بنية إقامة الألعاب في موعدها، على رغم الدعوات المتزايدة لتأجيله لاسيما من قبل الرياضيين. كما صدرت خلال الساعات الماضية دعوات للإرجاء من اتحادي السباحة الأميركي والفرنسي.وفي أحدث تصريحاته بهذا الشأن، اعتبر رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ أن الأشهر الأربعة التي لا تزال تفصل عن موعد انطلاق الألعاب، تبرر عدم اتخاذ أي قرار بشأن مصيرها بعد.//انتهى//15:14ت م0072