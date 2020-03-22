موسكو 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسأرسلت روسيا طائرة شحن عسكرية تابعة لوزارة الدفاع على متنها خبراء ومعدات طبية إلى إيطاليا لتقديم المساعدة في مواجهة فيروس (كورونا) المستجد.وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية اليوم بأن الطائرة أقلعت من موسكو وستهبط في قاعدة جوية إيطالية على بعد 30 كيلومترا جنوب غرب روما.وكانت الدفاع الروسية قد ذكرت في وقت سابق من اليوم أنها سترسل سربا من طائرات النقل العسكري المجهزة بمعدات ومتخصصين في مجال الفيروسات إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة فيروس (كورونا) المستجد، مبينةً أن حوالي 9 طائرات شحن عسكرية روسية من طراز (إيل 76) جاهزة للإقلاع من مطار تشكالوفسكي بضواحي العاصمة موسكو إلى إيطاليا.// انتهى //15:23ت م0074