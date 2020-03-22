سيدني 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسأمر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم العديد من الأماكن ومناطق الأعمال - بما فيها الملاهي وصالات التمارين الرياضية ودور العرض السينمائي - بالإغلاق ابتداء من منتصف اليوم لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد بعد أن بدا أن الكثير من الناس تجاهلوا التحذيرات الصحية وتجمعوا بأعداد كبيرة في الأيام الماضية.وأوضح موريسون في خطاب اليوم أن أعمال المطاعم والمقاهي وتقديم الأغذية ستقتصر على توصيل الطلبات فقط.// انتهى //16:06ت م0081