رام الله 27 رجب 1441 ه موافق 22 مارس 2020 م واسسجلت فلسطين 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، 4 منها في المحافظات الشمالية، واثنتان في المحافظات الجنوبية، ما يرفع العدد إلى 59 إصابة، تماثلت 17 منها للشفاء.وأفاد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم في مؤتمر صحفي اليوم أن المصابين من غزة رجلان قادمان من باكستان وكانا تحت الرقابة الصحية، وأعلن اليوم عن إصابتهما.وأوضح أن إصابات الضفة الأربع سُجلت إحداها في مدينة رام الله لشاب خالط مصابا، واثنتين في قرية شقبا لشقيقة المصابة التي أعلن عن إصابتها الليلة الماضية، وابنة المصابة (8 سنوات)، والإصابة الرابعة سجلت في قلنديا لمواطن ستيني نُقلت إليه من زوجته المصابة بالفيروس التي كانت ترقد في إحدى المستشفيات.وأضاف ملحم أن إصابات اليوم ترفع العدد إلى 59 إصابة، تماثلت 17 منها للشفاء ليستقر العدد عند 42 إصابة.// انتهى //16:08ت م0082