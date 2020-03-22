ياوندي 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسلقي ما لا يقل عن 20 شخصاً من الانفصاليين المسلحين في الكاميرون مصرعهم وأصيب عدد آخر في هجوم عسكري شنّه الجيش الكاميروني مؤخرا في منطقة انغوكيتونجيا المضطربة الناطقة بالإنجليزية شمال غرب البلاد.وقال قائد المنطقة العسكرية المشتركة الخامسة اللواء فاليري انكا في تصريح اليوم : إن جميع القتلى انفصاليون إرهابيون هاجموا مراكز أمنية في محلة غاليم بالمنطقة الغربية في 7 مارس، وقتلوا أربعة من أفراد القوات الحكومية.وأعلن الجيش الكاميروني أنه فكك عشرة معسكرات للانفصاليين وضبط بعض الأسلحة والذخائر خلال الغارات التي استمرت نحو خمسة أيام.ووفقًا للأمم المتحدة فقد نزح أكثر من 700 ألف شخص داخليًا وخارجيًا منذ أن بدأ الانفصاليون قتالهم ضد القوات الحكومية في عام 2017 بهدف تأسيس دولة مستقلة في المناطق المتحدثة باللغة الإنجليزية في البلاد.// انتهى //16:21ت م0083