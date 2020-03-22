الباحة 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة اليوم, برامج التدريب عن بعد للبنين والبنات التي تنفذها إدارة التدريب والابتعاث للبنين والبنات بالإدارة، بهدف استمرار تنفيذ خطط الإدارة نحو التنمية المهنية لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والموظفين الإداريين والموظفات عبر وسائط وتقنيات تدريب متنوعة وتفاعلية، بما يجعل التدريب أكثر مرونة، ويتغلب على العوائق الزمانية والمكانية، ويتيح مزيدا من الفرص التدريبية للمستفيدين، و يوفر مساحة أكبر في التواصل مع المدربين.وأكد المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني أن التطوير المهني في العملية التعليمية بصفة مستمرة هو الأداة الأولى في تطوير الممارسات التعليمية وزيادة كفاءة النظام التعليمي، وذلك من خلال تقديم مجموعة اختيارية متنوعة من البرامج التطويرية لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والموظفين الإداريين والموظفات وفق تخصصاتهم المهنية والعلمية والمهام الموكلة لهم، في بيئات تعلم تفاعلية داعمة لاستثمار مثل هذه الأوقات تمكن المستهدفين من منسوبي ومنسوبات تعليم المنطقة من حضور البرامج التطويرية في أي مدينة ومحافظة داخل المملكة.وأشار الدكتور الزهراني أن الإدارة قد فتحت التسجيل في 20 برنامجاً تدريبياً خصص منها 9 برامج للبنين و11 برنامجاً للبنات يتم التسجيل فيها عبر المنصات الألكترونية المباشرة التي تمكنهم كذلك من الحصول على شهادات إتمام الدورات في ختامها.// انتهى //16:24ت م0084