المنامة 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسأقفل مـؤشر البحريـن العام عند مستوى 1,394.90 نقطة بانخفاض قدره 13.68 نقطة مـقارنـة بإقفاله الخميس الماضي، كما أقفل مؤشر البحريـن الإسلامـي عند مستوى 588.55 نقطة بانخفاض قـدره 6.47 نقاط مـقارنة بإقفاله السابق.وتداول الـمستثـمرون في بـورصة البحرين اليوم 5.58 مليون سهم، بقيـمة إجـمـالية قدرها 1.02 مليون ديـنار بحريـني، تـم تنفيذها من خلال 126 صفقة، ارتفعت خلالها أسعار أسهم 3 شركات، في حين انـخفضت أسعار أسهم 7 شركات، وحافـظت بقـيـة الشركـات على أسعار إقـفالاتها السابقة.// انتهى //16:30ت م0085