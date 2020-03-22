بيروت 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسأكد المدير العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في لبنان كلاوديو كوردوني استعداد الوكالة التام لتقديم المساعدات للذين يحتاجون إلى إجراء فحص أو الخضوع للعلاج من فيروس كورونا.وطلب كوردوني - في رسالة وجهها اليوم إلى مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان - من أي لاجئ فلسطيني يعاني من أعراض مثل الحمّى والسعال وضيق التنفس مراجعة أونروا على خط الهاتف الساخن ، وذلك وفقًا للإجراء المعتمد لأي شخص مقيم في لبنان.وأشار كوردوني في رسالته إلى أن الموظفين في وكالة أونروا سيعملون على تقييم حالة الشخص وبناء عليه يقررون ما إذا كانت تدعو الحاجة لنقله إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت المعتمد حالياً من قبل الحكومة اللبنانية لإجراء الفحص المخبري.// انتهى //16:34ت م0087