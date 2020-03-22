القاهرة 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسواصلت مؤشرات البورصة المصرية تعافيها القوي لدى إغلاق تعاملات اليوم مع استمرار حالة التفاؤل بالسوق بعد إعلان البنكين الأهلي ومصر عن ضخ 3 مليارات جنيه في أسهم الشركات المصرية المتداولة بالبورصة.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6ر19 مليار جنيه ليبلغ مستوى 3ر524 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 381ر12 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت 4ر11 مليار جنيه.وقفز مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 92ر5 % ليبلغ مستوى 66ر9750 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 5ر3 % ليبلغ مستوى 91ر869 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنحو 27ر4 % لينهي التعاملات عند مستوى 8ر969 نقطة.// انتهى //16:36ت م0088