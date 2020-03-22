الرياض 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسأكد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للمواطنين والمقيمين في هذا الوطن المعطاء، أتت والعالم يمر بجائحة كورونا، لتجسد مسؤولية القائد ورعاية الوالد لأبنائه المواطنين وعنايته الكريمة بالمواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة، التي تجلت بحرصه على صحة الإنسان كأولوية، تحتم علينا جميعاً استشعار المسؤولية كلا من موقعه وأن نكون أكثر تماسكاً تحت ظل قيادتنا الرشيدة -أيدها الله-.وأشار معالي نائب وزير البيئة إلى أن القيادة الرشيدة - أيدها الله - سبّاقة دائماً لما فيه الخير للوطن والمواطن. مبيناً أن كلمة خادم الحرمين الشريفين ثمنت التفاعل الإيجابي للمواطنين، والأدوار الإيجابية التي تقوم بها القطاعات الحكومية في مجابهة جائحة كورونا.وفي ختام تصريحه سأل معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الوطن وقادته ويكشف الغمة عن العالم أجمع.// انتهى //16:46ت م0090