الرياض 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسأصيب لاعب الوسط البلجيكي مروان فيلايني بفيروس كورونا المستجد كما أعلن ناديه شاندونغ لونينغ اليوم ليصبح بالتالي أول حالة من نوعها في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم.ويعاني البلجيكي الدولي (32 عاما) من حرارة عادية ويشعر بحالة جيدة بحسب ناديه "لكنه تحت المعاينة ويخضع للعلاج في أحد المستشفيات المختصة".وأضاف شاندونغ لونينغ في بيان "يبذل النادي قصارى جهده للمساعدة في العلاج وتعافي اللاعب".وانضم فيلايني بالتالي إلى بعض الأسماء البارزة التي أصيبت بفيروس كورنا الذي حصد حوالي 13 الف شخص حول العالم، الى جانب مهاجم يوفنتوس الارجنتيني باولو ديبالا، وجناح تشلسي كالوم هادسون اودوي ومدرب ارسنال الاسباني ميكل ارتيتا.وتعتبر اصابة فيلايني ضربة لآمال المسؤولين عن الدوري الصيني الذين كانوا يمنون النفس بانطلاقه الشهر المقبل علما بان بدايته كانت مقررة الشهر الماضي لكن تم تأجيله بسبب تفشي وباء "كوفيد-19" بقوة في الصين.وانضم فيلايني إلى صفوف شاندونغ لونينغ قادما من مانشستر يونايتد الانجليزي في فبراير الماضي مقابل صفقة بلغت 2ر7 ملايين يورو.وكان الاتحاد الصيني أعلن السبت ان وو لي افضل لاعب في البلاد الذي يلعب في صفوف اسبانيول الاسباني أصيب بفيروس كورونا وقد وضع نفسه في الحجر المنزلي في برشلونة حيث يعاني من عوارض خفيفة.// انتهى //16:47ت م0091